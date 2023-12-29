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Bloomberg назвало 2023 год худшим для доллара со времен пандемии

Bloomberg: 2023 год стал худшим для доллара со времен пандемии
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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2023 год стал для доллара худшим с начала пандемии коронавируса в 2020 году. Об этом 28 декабря сообщило агентство Bloomberg.

Как уточняется, в этом году индекс американской валюты сократился почти на 3%, что является самым резким снижением с 2020 года. Это произошло в IV квартале года одновременно с появлением прогнозов о смягчении политики ФРС США в 2024 году из-за замедленных темпов роста экономики.

Согласно публикации, подобные прогнозы снижают привлекательность долларов, поскольку центральные банки других стран мира по-прежнему могут сохранять свои ставки на высоком уровне.

При этом американской валюте прогнозируется укрепление перед выборами президента страны в ноябре 2024 года. Однако, по мнению экспертов японской Market Risk Advisory, которое приводит агентство, присутствие Дональда Трампа среди кандидатов на пост главы Белого дома грозит политической нестабильностью и волатильностью валюты.

Падение доллара идет в разрез с успехом британского фунта стерлингов и швейцарского франка. Для британской валюты уходящий год может стать лучшим с 2017-го, а для швейцарской — с 2010-го.

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Ранее, 14 декабря, глава Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл заявил, что уровень инфляции в США по-прежнему остается на высоком уровне. Он также выразил опасения о вероятности столкновения экономики США с рецессией в 2024 году.

В ноябре финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов рассказал «Известиям», что высокие темпы роста ВВП США поддерживают доллар, но этого недостаточно для компенсации других факторов ослабления. Еще одним влияющим фактором он назвал ожидания отмены политики отрицательных ставок в Японии, что укрепляет иену против доллара.

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