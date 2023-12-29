В минобороны ФРГ удивились боеспособности Российской армии

Уровень боеспособности Вооруженных сил России (ВС РФ) оказался выше, чем предполагали на Западе. Об этом 29 декабря заявил глава рабочей группы по координации помощи Украине при минобороны ФРГ генерал-майор Кристиан Фройдинг.

«Изначально мы не расценивали боеспособность Российской армии так, как мы оцениваем ее сегодня», — сказал он.

По его словам, на Западе не ожидали, что России удастся «нарастить свой военно-промышленный комплекс, расширить его, увеличить производственные мощности, несмотря на драконовский режим санкций».

Фройдинг также отметил, что ожидания того, что украинцы быстро добьются максимально возможных военных успехов в своем контрнаступлении, «в ретроспективе были, конечно, преувеличены».

Ранее, 26 декабря, глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что Россия выполнила главную задачу спецоперации на 2023 год, сорвав украинское контрнаступление. По его словам, это удалось сделать благодаря эффективно выстроенным оборонительным рубежам, боеспособности российских войск, надежности техники, а также умелым и решительным действиям бойцов.

Министр также рассказал о расширении ВС РФ подконтрольных территорий и занятии более выгодных позиций на всех направлениях спецоперации. По его словам, всеобщие усилия в тылу и на фронте помогли в настоящее время российским войскам завладеть инициативой на линии боевого соприкосновения с противником.

Накануне Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину об освобождении Марьинки. Он сообщил, что штурмовые отряды группировки «Юг» 25 декабря взяли город в ходе активных наступательных действий.

Президент после этого заявил, что со взятием Марьинки российская армия отодвигает боевые подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) от Донецка. Кроме того, освобождение города позволяет российским войскам выйти на оперативный простор, добавил Путин.

Спецоперация, о начале которой президент РФ объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.