Свет отключили в центре Рязани

В центре Рязани отключили электричество. Без света остались дома на семи улицах.

Как уточняет 62INFO.ru, электроснабжение отсутствует на улицах Гагарина, Дзержинского, Татарской, Семинарской, Соборной, Некрасова и Сенной. Есть ли среди пострадавших зданий объекты социальной инфраструктуры, не сообщается.

Работы по восстановлению электроэнергии обещают завершить в течение трех часов, пишет РИА «7 новостей».

В этот же день сообщалось, что в Барнауле в части домов отсутствует отопление второй день. Причина — порыв на теплосети. Специалисты пытаются ликвидировать последствия аварии.