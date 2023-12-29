Сводка спецоперации на Украине за неделю

Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля 2022 года. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий за неделю с 23 по 29 декабря можно в материале «Известий».

Как сообщили в Министерстве обороны России, в период с 23 по 29 декабря ВС РФ нанесли 50 групповых и один массированный удар высокоточным оружием и БПЛА по объектам военно-промышленного комплекса, военной аэродромной инфраструктуре, арсеналам, а также по местам хранения: артиллерийских боеприпасов, безэкипажных катеров, вооружения и топлива для военной техники. Поражались места размещения подразделений ВСУ, формирований националистов и иностранных наемников. Все назначенные объекты поражены.

На купянском направлении улучшено положение по переднему краю на отдельных участках, отражено 27 атак противника. Нанесено поражение бригадам противника в районах Новоселовского ЛНР, Синьковки, Ивановки, Петропавловки и Купянска Харьковской области. Потери противника составили свыше 265 военнослужащих, танк, боевая бронированная машина, 18 автомобилей, а также пять орудий полевой артиллерии.

На краснолиманском направлении улучшено положение по переднему краю, отражено 13 атак противника. Нанесено поражение бригадам теробороны, бригаде спецназначения и нацгвардии Украины в районах Червоной Дибровы ЛНР, Торского, Григоровки ДНР и Серебрянского лесничества. Потери противника составили до 1205 военнослужащих, шесть танков, 12 боевых бронированных машин, 12 автомобилей и 13 орудий полевой артиллерии.

На донецком направлении освобождена Марьинка ДНР. Наиболее весомый вклад в освобождение города внесли штурмовые отряды 150-й мотострелковой дивизии 8-й армии и 5-й отдельной мотострелковой бригады 1-го армейского корпуса Южного военного округа. На данном направлении отражено 34 атаки, нанесено огневое поражение подразделениям ВСУ в районах Курдюмовки, Клещеевки, Красного, Андреевки и Георгиевки ДНР. Потери противника составили более 1675 военнослужащих, семь танков, 13 боевых бронированных машин, 29 автомобилей, боевая машина РСЗО RM-70 Vampire чешского производства, а также 49 орудий полевой артиллерии.

На южно-донецком направлении отражено три атаки противника. Нанесли огневое поражение подразделениям бригад теробороны в районах Новомихайловки, Водяного, Парасковиевки и Макаровки ДНР. Потери ВСУ составили свыше 675 военнослужащих, два танка, четыре боевые бронированные машины, 19 автомобилей, а также 15 орудий полевой артиллерии.

На запорожском направлении отражены две атаки противника в районе Вербового Запорожской области. Нанесено огневое поражение живой силе и технике противника в районах Орехова, Малой Токмачки, Белогорья, Новоданиловки и Работино Запорожской области. Потери противника составили до 475 военнослужащих, танк, шесть боевых бронированных машин, 20 автомобилей и 12 орудий полевой артиллерии.

На херсонском направлении сорваны попытки переброски диверсионных групп ВСУ на острова и левый берег Днепра. Нанесено поражение живой силе и технике бригад теробороны в районах Берислава, Тягинки, Токаревк, Никольского, Змиевки и Чернобаевки Херсонской области. Потери ВСУ составили до 390 военнослужащих, 25 автомобилей, 17 лодок, а также 22 орудия полевой артиллерии.

В течение недели сдались в плен 43 украинских военнослужащих, из них 22 на купянском направлении.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 564 самолета, 263 вертолета, 10 206 беспилотных летательных аппаратов, 445 зенитных ракетных комплексов, 14 383 танка и других боевых бронированных машин, 1190 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7564 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 16 833 единицы специальной военной автомобильной техники.

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