Реклама
Прямой эфир
Политика
Кожемяко открыл штаб общественной поддержки Путина в Приморском крае
Мир
Правительство работает над упрощением визового режима с дружественными странами
Общество
Почти 80% россиян доверяют Путину и положительно оценивают его работу
Армия
ВС РФ нанесли за неделю 51 удар по военным объектам Украины
Мир
ВС Польши сообщили о прилетевшем с Украины неопознанном объекте
Мир
Постпред заявил об «испорченности» политики Австрии в отношении России
Мир
Кличко сообщил о повреждении здания станции метро в Киеве
Общество
Песков объяснил высокий уровень поддержки Путина результатом консолидации общества
Армия
В Минобороны назвали число получивших отсрочку от частичной мобилизации
Происшествия
В Горловке после обстрела ВСУ повреждены десять домов и здание института
Экономика
Путин попросил главу «Аэрофлота» держать уровень качества обслуживания
Мир
Залужный заявил об атаке на критическую инфраструктуру Украины
Мир
В КНР назначен новый министр обороны
Общество
Дептранс Москвы запустил еще 11 новогодних поездов метро
Общество
Правительство продлило ряд мер по поддержке рынка труда до конца 2024 года

Полеты из Калуги в Ереван отменили на месяц

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Авиакомпания «Азимут» временно приостановит выполнение рейсов А44010/4009 из Еревана в Калугу и обратно с 19 января по 16 декабря. Об этом в пятницу, 29 декабря, сообщается в соцсетях аэропорта «Калуга».

Со всеми изменениями можно ознакомиться на официальном сайте перевозчика, пишет газета «Весть». Как отметили в самой авиакомпании, остальные перелеты по этому маршруту будут выполняться согласно расписанию.

Ранее в декабре сообщалось, что между Москвой и Гонконгом (Китай) восстановлено прямое сообщение после трехлетнего перерыва. Первый рейс выполнила авиакомпания «Аэрофлот».

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023