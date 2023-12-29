Полеты из Калуги в Ереван отменили на месяц

Авиакомпания «Азимут» временно приостановит выполнение рейсов А44010/4009 из Еревана в Калугу и обратно с 19 января по 16 декабря. Об этом в пятницу, 29 декабря, сообщается в соцсетях аэропорта «Калуга».

Со всеми изменениями можно ознакомиться на официальном сайте перевозчика, пишет газета «Весть». Как отметили в самой авиакомпании, остальные перелеты по этому маршруту будут выполняться согласно расписанию.

Ранее в декабре сообщалось, что между Москвой и Гонконгом (Китай) восстановлено прямое сообщение после трехлетнего перерыва. Первый рейс выполнила авиакомпания «Аэрофлот».