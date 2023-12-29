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Восемь человек пострадали за сутки в ДТП в Липецкой области

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На дорогах Липецкой области за сутки 28 декабря выявили 2030 нарушений. Некоторые из них закончились ДТП. В общей сложности пострадали восемь человек, среди них двое детей.

Как уточняет GOROD48, в Липецке столкнулись Land Rover, Toyota и Mitsubishi. В результаты травмы получили два пассажира Toyota, 37-летняя женщина и 11-летний мальчик.

В Елецком районе на трассе Черкассы – примыкание к автодороге «Дон» водитель автомобиля Renault не справился с управлением и съехал в кювет. Машина перевернулась, водителя госпитализировали.

На дороге Елец – Красное столкнулись автомобили KIA и «ВАЗ-2114». В ДТП пострадали женщина-водитель и ее 12-летний пассажир. После оказания помощи их отпустили домой. А в Липецке на улице Катукова водитель грузовика Renault допустил наезд на стоящий автомобиль Skoda. Ее пассажирка пострадала.

И в тот же день в Липецке водитель Audi сбил двух пешеходов на улице Гоголя. После оказания медицинской помощи их опустили домой, сообщает Lipetskmedia со ссылкой на УМВД России по Липецкой области.

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