Реклама
Прямой эфир
Политика
Кожемяко открыл штаб общественной поддержки Путина в Приморском крае
Мир
Правительство работает над упрощением визового режима с дружественными странами
Общество
Почти 80% россиян доверяют Путину и положительно оценивают его работу
Армия
ВС РФ нанесли за неделю 51 удар по военным объектам Украины
Мир
ВС Польши сообщили о прилетевшем с Украины неопознанном объекте
Мир
Постпред заявил об «испорченности» политики Австрии в отношении России
Мир
Кличко сообщил о повреждении здания станции метро в Киеве
Общество
Песков объяснил высокий уровень поддержки Путина результатом консолидации общества
Армия
В Минобороны назвали число получивших отсрочку от частичной мобилизации
Происшествия
В Горловке после обстрела ВСУ повреждены десять домов и здание института
Экономика
Путин попросил главу «Аэрофлота» держать уровень качества обслуживания
Мир
Залужный заявил об атаке на критическую инфраструктуру Украины
Мир
В КНР назначен новый министр обороны
Общество
Дептранс Москвы запустил еще 11 новогодних поездов метро
Общество
Правительство продлило ряд мер по поддержке рынка труда до конца 2024 года

В Минобороны назвали число получивших отсрочку от частичной мобилизации

Минобороны: отсрочкой от частичной мобилизации воспользовались 834 224 человека
0
Фото: РИА Новости/Илья Питалев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Более 834 224 гражданина РФ получили право на отсрочку от частичной мобилизации. Об этом 29 декабря сообщает РБК, ссылаясь на материалы Минобороны РФ «Армия в цифрах — 2023».

По данным оборонного ведомства, отсрочкой воспользовались сотрудники IT-сфер, банковской системы, сельскохозяйственной отрасли, энергетических предприятий, СМИ и других областей.

Отмечается, что почти треть 256,1 тыс. человек — это IT-специалисты. Их доля составляет 30,7%. Далее 20,4% — работники банковской системы, 12,4% — сотрудники энергетических холдингов, 6,5% —работники сельского хозяйства, 5,2% — представители СМИ, 24,8% — из других отраслей.

Призвали в армию по итогам частичной мобилизации 302 500 человек, уточнило МО. Средний возраст призывников составил 35 лет. Из них практически все (96,4%) проходили службу ранее, 89% — трудоустроены, 57% женаты, у 63% есть среднее образование.

Оценка успеха: российская армия отбила все атаки противника
ВФУ за неделю так и не смогли прорвать нашу оборону, потеряв не менее двух бригад, отмечают эксперты

Частичная мобилизация была объявлена в России 21 сентября 2022 года и была завершена в конце октября того же года.

Выступая 14 декабря в текущем году на «Итогах года» президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что необходимости во второй волне мобилизации нет. Тогда же он подчеркнул, что участвующие в спецоперации по защите Донбасса добровольцы должны быть поставлены в те же условия, что и военнослужащие по контракту.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023