В Минобороны назвали число получивших отсрочку от частичной мобилизации
Более 834 224 гражданина РФ получили право на отсрочку от частичной мобилизации. Об этом 29 декабря сообщает РБК, ссылаясь на материалы Минобороны РФ «Армия в цифрах — 2023».
По данным оборонного ведомства, отсрочкой воспользовались сотрудники IT-сфер, банковской системы, сельскохозяйственной отрасли, энергетических предприятий, СМИ и других областей.
Отмечается, что почти треть 256,1 тыс. человек — это IT-специалисты. Их доля составляет 30,7%. Далее 20,4% — работники банковской системы, 12,4% — сотрудники энергетических холдингов, 6,5% —работники сельского хозяйства, 5,2% — представители СМИ, 24,8% — из других отраслей.
Призвали в армию по итогам частичной мобилизации 302 500 человек, уточнило МО. Средний возраст призывников составил 35 лет. Из них практически все (96,4%) проходили службу ранее, 89% — трудоустроены, 57% женаты, у 63% есть среднее образование.
Частичная мобилизация была объявлена в России 21 сентября 2022 года и была завершена в конце октября того же года.
Выступая 14 декабря в текущем году на «Итогах года» президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что необходимости во второй волне мобилизации нет. Тогда же он подчеркнул, что участвующие в спецоперации по защите Донбасса добровольцы должны быть поставлены в те же условия, что и военнослужащие по контракту.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.