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Куда пойти на новогодние праздники 2024 в Москве — все идеи и события

Власти Москвы организуют свыше 200 мероприятий на новогодние праздники
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Новогодние каникулы — время, которое и взрослые, и дети ждут с нетерпением. Праздничная Москва буквально преображается, сияет разноцветными огнями и предлагает для жителей и гостей десятки вариантов развлечений. Особенно отличается программа для самых маленьких. «Известия» рассказывают, какие места посетить в столице в новогодние каникулы.

Катки Москвы зимой 2023-2024

Нынешней зимой в столице открылось свыше 1 тыс. катков — покататься на коньках можно в любом районе города. Ледовые площадки работают в парках, дворах, флагманских городских пространствах и даже под крышами торговых центров.

Самыми популярными остаются каток в Парке Горького, «Мечтатели» в Лужниках, «Полет во времени» на ВДНХ, площадки в Парке Северного речного вокзала, саду имени Баумана и другие. Более подробно узнать о катках Москвы можно в специальном материале «Известий».

Парки Москвы зимой 2023-2024

Московские парки подготовили множество развлечений для желающих прогуляться по зимним аллеям. На улицах открылись праздничные ярмарки, в том числе, благотворительные.

Парки Москвы — идеальное место для семейного отдыха. Для любителей зимних прогулок оборудованы экотропы, где можно встретить белок, куниц, лис и полюбоваться красногрудыми снегирями. А помимо 45 катков открыты 82 лыжные трассы, 21 горка для катания на тюбингах и ледянках. В разные дни любители активных каникул могут принять участие в состязаниях и марафонах.

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Куда пойти всей семьей в новогодние праздники в Москве

После прогулок в столичных парках можно пополнить коллекцию атмосферных фотоснимков. В музее-усадьбе «Царицыно», к примеру, можно сделать фото на фоне готического дворца, а в парке «Сокольники» оборудована целая аллея новогодних елок с фонариками. Сказочные снимки на фоне древнерусских «теремов» получатся после посещения заповедника «Коломенское».

В парках «Музеон» и «Ходынское поле» с 25 декабря по 25 января пройдет фестиваль «Снег и лед», в рамках которого будут представлены арт-объекты с использованием света и льда. Также в «Музеоне» можно скатиться с горок, генерирующих музыкальное сопровождение, и пройтись по ледяному лабиринту.

Фестиваль «Путешествие в Рождество» 2023-2024

Одним из главных событий зимы в столице остается ежегодный фестиваль «Путешествие в Рождество». В сезон 2023-2024 мероприятие проводится в юбилейный десятый раз. В разных уголках Москвы оборудованы 36 площадок, каждая локация переносит посетителей в зимнюю сказку. Со списком площадок можно ознакомиться на сайте moscowseasons.com.

В честь круглой даты фестиваль в этот сезон отражает историю Москвы. Столица предстанет перед гостями площадок в разных своих ипостасях: купеческой и боярской, дворянской и ремесленной. Тематические площадки познакомят всех желающих с традициями и бытом разных времен, позволят погрузиться в атмосферу праздничного города, каким он был века назад. Гостей на разных локациях встретят всеми любимые новогодние персонажи — волшебник Дед Мороз и его внучка Снегурочка.

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На ярмарках можно попробовать сладости и угоститься горячими напитками, приобрести сувениры и поделки. Также памятную вещицу можно изготовить и самостоятельно, недаром фестиваль организует свыше 4 тыс. мастер-классов для детей и взрослых.

Московское чаепитие 2023-2024

Этой зимой в городе началась культурно-гастрономическая программа «Московское чаепитие». Еще 300 лет назад Москву окрестили «чайной столицей» России, и теперь традиции гостеприимства стали объектом культурного достояния. Главная площадка фестиваля — Тверская площадь, также мобильные чайные станции откроются в 15 старинных усадьбах города. Горячий напиток можно отведать прямиком из самоваров.

Программа «Московского чаепития» доступна в туристическом сервисе Russpass, который подготовил единый раздел с актуальными мероприятиями.

Усадьбы Москвы 2023-2024

Экскурс в историю москвичи и гости столицы смогут совершить, отправившись в одну из городских усадеб. До 8 января продлится тематический фестиваль «Усадьбы Москвы», в рамках которого для посетителей организуют экскурсии, спектакли, лекции, мастер-классы, детские елки.

Проникнуться атмосферой старинных усадеб помогут традиционные русские игры — лапта, горелки, снежные городки. А музыкальное сопровождение для игрищ обеспечат музыканты, коробейники и скоморохи.

Ежедневно будет работать Новогодняя почтовая станция, стилизованная под XIX век.

Афиша в Москве на новогодние каникулы 2024

Театры, концертные площадки, культурные пространства Москвы тоже готовят программу для зрителей в новогодние праздники. Москвичам и гостям города предложат посетить развлекательные и образовательные мероприятия: спектакли, лекции, мастер-классы и выставки на разные темы.

Всего в столице во время праздников пройдут более 200 культурных мероприятий. Выбрать активность по душе можно с помощью Афиши на портале mos.ru.

Благотворительные мероприятия в Москве на новогодние праздники 2024

Новый год и Рождество — это пора чудес и добрых дел. Благотворительные фонды и волонтеры ежегодно в период новогодних каникул проводят разнообразные мероприятия, чтобы помогать уязвимым категориям населения.

Так, на площадках фестиваля «Путешествие в Рождество» организован сбор подарков для детей, проживающих в новых регионах России, а также участников специальной военной операции. Гуманитарную помощь можно передать также через специальные пункты «Дарим тепло».

Еще одна акция, исполняющая детские мечты, — «Исполни желание». Это сбор подарков для детей с ограниченными возможностями, из многодетных и малообеспеченных семей. Маленькие мечтатели оставили свои пожелания в письмах, которые размещены на портале акции. Любой человек может выбрать себе подопечного и побыть для детей волшебником. К акции уже присоединились артисты, чиновники и другие известные личности.

Ранее «Известия» собрали для читателей идеи, как провести новогоднюю ночь в Москве.

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