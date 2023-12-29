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Славянский мост торжественно открыли в Брянске

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Фото: vk.com/Александр Богомаз
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Торжественное открытие Славянского моста прошло в Брянске 28 декабря. На мероприятии присутствовали представители городских властей во главе с губернатором Александром Богомазом и десятки горожан.

Почетным гостем стал вице-премьер России Марат Хуснуллин. Он следил за открытием моста по видеосвязи.

Местные власти выступили с торжественной речью, после чего движение по Славянскому мосту было открыто. Первой по нему проехала тяжелая спецтехника Клинцовского автокранового завода и Брянского автомобильного завода.

Длина четырехполосного моста через реку Десну составляет 270 м. Инженерное сооружение соединит новую дорогу — защитную дамбу «Брянск-I – Брянск-II» и три района — Советский, Фокинский и Володарский.

Как отмечает NASHBRYANSK.RU, строительство объекта велось в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги». В тестовом режиме движение было открыто еще 5 декабря.

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