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Путин попросил главу «Аэрофлота» держать уровень качества обслуживания

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Фото: Global Look Press/Aleksey Smyshlyaev
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Президент РФ Владимир Путин попросил в ходе встречи с главой «Аэрофлота» Сергеем Александровским держать уровень качества обслуживания пассажиров, об этом глава государства заявил 29 декабря.

«Качество надо удержать... Так в целом у вас получается, отзывы очень хорошие по «Аэрофлоту», — сказал Путин.

Александровский поблагодарил президента за оценку.

«Мне не за что, вам спасибо. Это так пассажиры говорят. И надо обязательно держать этот уровень», — подчеркнул российский лидер.

Также Путин добавил, что безопасность полетов должна быть всегда на первом месте. Со своей стороны Александровский подтвердил, что, действительно, вопросы безопасности полетов всегда в приоритете у компании.

Кроме того, в ходе встречи директор авиакомпании информировал президента о результатах деятельности ПАО «Аэрофлот — российские авиалинии» в уходящем году и планах на будущее. Так, группа «Аэрофлот» (авиакомпании «Аэрофлот», «Россия» и «Победа») в 2023 году увеличит перевозки пассажиров на 15%, до 47 млн человек. В 2022 году пассажиропоток группы составил 40,7 млн человек.

Кроме того, по словам Александровского, число освобожденных от иностранной регистрации самолетов в группе составит к концу 2023 года 98 штук.

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Ранее, 22 декабря, группа «Аэрофлот» завершила с несколькими группами иностранных лизингодателей процесс урегулирования по 28 самолетам. В начале сентября был завершен процесс урегулирования отношений с лизингодателем AerCap (Ирландия) в отношении 18 воздушных судов и пяти авиационных двигателей, эксплуатируемых «Аэрофлотом».

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