Школа креативных индустрий заработала в Пскове

В Пскове открылась школа креативных индустрий. Ее создали на базе Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова в рамках федерального проекта «Придумано в России».

Как уточняет Псковская лента новостей, в соответствии с соглашением между Министерством культуры РФ и региональным правительством Псковской области предоставили субсидию в размере 55,8 млн рублей на создание подобной школы. Из региональной казны на проект поступило 11 млн рублей.

В школе будут получать дополнительное образование ученики с 5 по 11 класс общеобразовательных учреждений. Студии открыты по четырем направлениям: анимация и 3D-графика, дизайн, фото- и видеопроизводство, звукорежиссура и звуковой дизайн.

В качестве педагогов привлекут действующих специалистов из различных сфер креативных индустрий, у которых есть опыт обучения, реализации творческих проектов и соответствующая квалификация. А самые талантливые ученики продолжат обучение в колледже искусств, ПсковГУ и других образовательных учреждениях страны, пишет Псковское агентство информации.