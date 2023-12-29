ФОМ: Путину доверяют 79% граждан РФ, 80% положительно оценивают его деятельность

Президенту России Владимиру Путину доверяют 79% россиян. Об этом свидетельствуют результаты опроса Фонда общественного мнения (ФОМ) «Доминанты. Поле мнений. Выпуск 51».

Социологи в ходе опроса выяснили, что деятельность президента положительно оценивают 80% россиян. Отмечается, что статистическая погрешность не превышает 3,6%.

Опрос фонда проходил с 22 по 24 декабря с участием 1500 респондентов в 53 субъектах РФ.

ФОМ проводит еженедельные опросы граждан с 1992 года. Социологами измеряется, в частности, отношение к властям разного уровня и оценка их работы, ценностные установки россиян и их реакция на актуальные события в стране и мире.

До этого, 21 декабря, сообщалось, что Путин стал политиком года по мнению 55% россиян, опрошенных Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Еще 21% отметил премьер-министра Михаила Мишустина, а 16% — главу МИД РФ Сергея Лаврова.