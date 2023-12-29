Врач назвал способы сократить риски травм при катании с горки

Катание с горки на санках, ледянках и «ватрушках» — одно из традиционных зимних развлечений россиян. Это веселый и захватывающий досуг, но в то же время он связан с повышенным риском ушибов, вывихов и даже переломов. Врач общей практики медицинской компании «СберЗдоровье» Игорь Алентов 29 декабря рассказал «Известиям», как можно их избежать, и что делать, если случилась травма.

В первую очередь, по его словам, важно тщательно осмотреть местность. Следует выбирать склоны и горки вдали от проезжей части и водоемов, без деревьев и камней. Сама горка должна быть ровной и не слишком крутой. Если это не горный склон или холм, а ледяная или деревянная горка, она обязательно должна быть с бортиками, которые не дадут человеку выпасть.

Врач отметил, что безопаснее всего скатываться с горки на небольшой ледянке или санках. Оптимальный вариант санок — с алюминиевыми полозьями, как на советских моделях. Они хуже разворачиваются во время движения, и риск налететь на кого-то ниже.

«Так называемые «ватрушки», или «тюбинги», лучше не использовать вообще. Несмотря на свою мягкость, они самые опасные — врачи отмечают, что с началом зимнего сезона в травматологические отделения ежедневно может поступать до нескольких десятков пациентов с травмами после катания на этих средствах. Дело в том, что «ватрушка» неуправляемая, она легко разворачивается, на ней сложно затормозить или быстро выбраться из нее, чтобы избежать столкновения. Кроме того, на кочках тюбинг вместе с пассажиром легко подбрасывается, а при приземлении есть высокий риск компрессионного перелома позвоночника», — предупредил Алентов.

Если в компании катающихся есть дети, важно объяснить им правила безопасности и почему важно их соблюдать. Рекомендуется разрешать самостоятельно скатываться с горы только тем детям, кто уже хорошо понимает чужую речь и говорит сам, четко следует указаниям старших. Что касается взрослых, то не стоит кататься с горки в состоянии алкогольного опьянения, добавил он.

«После того, как вы убедились в безопасности склона и съехали по нему, сразу же отойдите в сторону, поднимайтесь к точке спуска строго сбоку. Так вы избежите столкновения с другими катающимися. При этом скатываться можно только сидя ногами вперед. Ноги — наш основной способ управления санками или ледянкой, а положение сидя позволяет лучше держать равновесие», — напомнил врач.

Если все-таки травма случилась, несмотря на соблюдение всех мер предосторожности, то, по его словам, следует незамедлительно обратиться в ближайший травмпункт или позвонить в скорую медицинскую помощь. Во время разговора с оператором скорой подробно нужно рассказать ему, что произошло. Специалист при необходимости может связать с дежурным врачом, который даст рекомендации, как лучше действовать до приезда бригады.

«К сожалению, даже обладая специализированными навыками, оказать первую помощь человеку, получившему травму при катании с горки, его близкие вряд ли смогут. Отправляясь на прогулку, никто не берет с собой аптечку с перевязочными материалами и шинами для фиксации конечностей. Я рекомендую обращаться за медицинской помощью к специалистам, даже если травма на первый взгляд кажется незначительной», — резюмировал Алентов.

19 декабря сообщалось, что в Брянске с начала сезона во время катания на санках, ледянках и тюбинге травмы получили 15 детей. У многих были диагностированы ушибы и компрессионные переломы позвоночника.