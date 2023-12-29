Три ДТП подряд произошло на трассе «Колыма» в Магаданской области

В районе поселка Уптар в Магаданской области произошло три ДТП подряд с участием семи автомобилей. Пострадала женщина, повреждения получили шесть легковушек, сообщает региональная Госавтоинспекция.

Авария случилась днем 29 декабря на 1984-м км федеральной трассы Р-504 «Колыма». По данным ГИБДД, 59-летний водитель фуры Volvo затормозил перед грейдером, проводившим дорожные работы. Водитель Honda CR-V, следовавший за грузовиком, не успел снизить скорость и врезался в Volvo.

Через несколько минут водитель Toyota Corolla Fielder, заметив ДТП, тоже затормозил, чтобы избежать столкновения, но на него наехал попутный внедорожник Toyota Hilux SURF. Чуть позже на этом же участке водитель Nissan X-Trail не снизил скорость, машину занесло и выбросило на встречку, где она врезалась сначала в Toyota Land Cruiser, а затем — в Lexus NX.

В результате ДТП пострадала 36-летняя пассажирка Honda CR-V. Женщина получила различные травмы и была доставлена в Магаданскую областную больницу, пишет ИА MagadanMedia.

Обстоятельства дорожно-транспортных происшествий устанавливаются.

22 декабря в селе Ближнее Борисово в Нижегородской области столкнулись 26 машин. В аварию попали не только легковые автомобили но и самосвал, автобус, а также эвакуатор. Пострадали пять человек.