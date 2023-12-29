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В Кремле заявили о наличии списка активов Запада для ответной конфискации

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Россия предпримет отвечающие ее интересам шаги в случае попытки стран «Большой семерки» (G7) конфисковать российские активы. Об этом 29 декабря заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы заранее анализировали ответные шаги, будем делать так, чтобы соответствовали нашим интересам. Никакая теория, санкционирующая конфискацию, не может быть законной, она может быть только псевдозаконной», — заявил он на брифинге.

Отвечая на вопрос «Есть ли конкретный список активов западных стран, которые Россия может изъять в ответ?», Песков ответил: «Да, есть».

«Подобные действия чреваты очень серьезными последствиями. В свое время, когда европейцы и американцы заходили в беспрецедентные санкции против нас, они совершенно не задумывались об эффекте бумеранга. Сейчас он очевиден, и многие задаются вопросом, правильно ли они поступили», — сказал представитель Кремля.

Разморозка в чужой карман: может ли Запад присвоить российские резервы
Эксперты указывают на ожидающие при этом сложности

28 ноября газета Financial Times со ссылкой на источники заявила, что Германия, Франция, Италия и Евросоюз выразили сомнения в законности идеи США конфисковать замороженные активы РФ в $300 млрд. По данным газеты, США выдвинули предложение рабочим группам стран G7 изучить способы конфисковать активы РФ при поддержке Великобритании, Японии и Канады.

Ранее, 25 декабря, политолог Павел Рыжевский в беседе с «Известиями» отметил, что конфискация Западом замороженных российских активов для дальнейшей передачи Киеву является антинародной политикой. По его словам, если речь пойдет о передаче частных российских активов, то это создаст серьезный прецедент и подорвет веру в доллар по всему миру.

21 декабря министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что в случае конфискации ЕС российских замороженных активов Россия примет симметричные ответные меры. Он отметил, что в стране достаточно замороженных европейских активов на счетах «С», в том числе обязательства по дивидендам перед контрагентами из недружественных стран.

Страны Запада ужесточили санкционное давление на Россию в связи с проведением специальной операции по защите Донбасса. Решение о ее начале было объявлено 24 февраля 2022 года после обострения ситуации в регионе. Вскоре в Евросоюзе утвердили решение о заморозке активов ЦБ.

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