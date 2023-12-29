Службы ТЭК Подмосковья перевели на усиленный режим на время праздников

В новогодние праздники службы топливно-энергетического комплекса Московской области будут работать в усиленном режиме. Об этом говорилось на заседании штаба по вопросам готовности служб ТЭК к прохождению периода в Новый год и в его первые дни.

Как сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на региональное министерство энергетики, специалисты приняли все необходимые меры по устойчивой работе объектов коммунальной инфраструктуры.

Силы и средства аварийно-восстановительных подразделений приведены в режим повышенной готовности к оперативному реагированию в случае ЧС. Прошли внеплановые проверки электросетей. Досмотрены ЛЭП, усилены меры пожарной и антитеррористической безопасности. Транспорт и спецтехника, которые используют для устранения нештатных ситуаций, прошли техническое обслуживание.

По словам главы ведомства Александра Самарина, министерство держит ситуацию на контроле, ведь именно от энергетиков во многом зависит, как жители Московской области встретят Новый год.

Ранее синоптики спрогнозировали понижение температуры в Подмосковье до -20 градусов. столбики термометров пойдут вниз уже 31 декабря.