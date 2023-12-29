Вооруженные силы Украины (ВСУ) терпят поражения по всей линии соприкосновения, сообщает 28 декабря Asia Times.

«На поле боя украинская армия терпит поражения. Неудачи наблюдаются почти везде вдоль линии соприкосновения», — отметил автор материала.

Он обратил внимание, что российские войска зачищают украинских боевиков на разных участках в зоне боевых действий. ВСУ оттесняются на запад и в ближайшее время может наступить их полный крах.

При этом США наблюдают за происходящим на поле боя, и в случае неблагоприятного для них исхода Вашингтон попробует заставить руководство Украины пойти на переговоры с Россией. В случае отказа США могут устроить в Киеве военный переворот, говорится в материале.

25 декабря министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину об освобождении села Марьинка. Он сообщил, что штурмовые отряды группировки «Юг» взяли город в ходе активных наступательных действий.

Президент заявил, что со взятием этого населенного пункта российская армия отодвигает боевые подразделения ВСУ от Донецка. Кроме того, освобождение города позволяет Вооруженным силам (ВС) РФ выйти на оперативный простор.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.