Житель Тамбова отдал мошенникам 1,7 млн рублей

В Тамбове полиция проводит проверку по факту мошенничества в отношении 64-летнего местного жителя. Пенсионер лишился 1,7 млн рублей.

По словам потерпевшего, ему стали поступать звонки с неизвестных номеров. Злоумышленники представлялись сотрудниками службы безопасности банка. Они запугали мужчину, что на его имя кто-то якобы пытается кредит. Об этом пишет ИА «Онлайн Тамбов.ру». Мошенники убедили потерпевшего, что он должен оформить собственный кредит и перевести средства на «безопасный» счет.

Тамбовчанин выполнил инструкции и перевел на посторонний счет 1,7 млн рублей. Спустя несколько часов мужчина обратился в полицию.

С начала 2023 года в Тамбовской области зарегистрировали больше 2 тыс. фактов мошенничества с использованием информационных технологий. Злоумышленники похитили больше 538 млн рублей.