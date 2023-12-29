Морозы до -23 градусов спрогнозировали в Удмуртии в новогоднюю ночь

Синоптики прогнозируют значительное похолодание в последние дни 2023 года в Удмуртии. Температура воздуха понизится до -25 градусов.

По данным регионального гидрометцентра, в ночь на 30 декабря в северных районах может похолодать до -20 градусов. Днем ожидается -10…-15 градусов. Осадки не ожидаются, уточняет ИА «Сусанин».

В ночь на 31 декабря в центральных и южных районах температура опустится до -20…-25 градусов. В дневные часы ожидается -9…-20 градусов. В отдельных районах вероятен снегопад.

В новогоднюю ночь сохранится морозная погода. На юге ожидается -14…-19 градусов, в центральных и северных районах — до -23 градусов. К 2 января ночная температура опустится до -29 градусов.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд ранее сообщил об аномальном похолодании в 11 регионах России. Морозы в новогоднюю ночь ожидаются в Якутии, на Камчатке, в Мурманской области, в Коми и на других территориях.