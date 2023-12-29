Истребитель Су-35 прикрыл бомбардировщики от самолетов ВСУ и отогнал их

Летчик истребителя Су-35с Воздушно-космических сил (ВКС) России во время боевого задания обнаружил в воздухе ударную группу противника и отвел ее от бомбардировщиков. Минобороны РФ 29 декабря показало видеокадры части боевого вылета.

На кадрах показан взлет истребителя, набор им высоты. Также продемонстрированы маневры в воздушном пространстве.

По словам летчика по имени Иван, в его боевую задачу входило прикрытие ударной российской группы, он выполнил ее в полном объеме.

«Во время выполнения задачи была обнаружена ударная группа противника. Выполнил наведение на данную группу, по указаниям командного пункта сблизился, поставил на атаку. Ударная группа противника отвернула, прекратила выполнение своей задачи. Отработав, все наши самолеты вернулись на аэродром вылета», — рассказал он.

Экипажи многоцелевых Су-35с круглосуточно выполняют боевые задачи в зоне спецоперации. Вылеты проводят в любое время суток при любых погодных условиях, с различными типами авиационных вооружений, уточнили в Минобороны.

Ранее, 21 декабря, обозреватель Питер Сучиу в статье для The National Interest отметил, что Су-35, будучи одной из самых совершенных авиационных систем своего поколения, превосходит многие американские самолеты. Среди прочих достоинств самолета он назвал то, что в настоящее время он является единственным серийным истребителем в мире, использующим сопла с осесимметрическим отклонением вектора тяги.

В октябре сообщалось, что Комсомольский-на-Амуре авиационный завод им. Ю.А. Гагарина Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) изготовил и передал Минобороны России очередные новые многофункциональные истребители Су-35С.

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