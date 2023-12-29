Житель Самары зарезал будущую тещу, выбросил невесту из окна и покончил с собой

Житель Самары зарезал ножом свою будущую тещу, затем выбросил невесту из окна и покончил с собой, сообщил 29 декабря источник «Известий».

По словам собеседника издания, все трое жили в квартире на седьмом этаже одного из домов на Ново-Садовой улице.

Предварительно, мужчина зарезал в подъезде мать своей возлюбленной, после чего расправился с самой девушкой, выбросив ее из окна. От полученных травм она скончалась.

Тело мужчины обнаружили у дома.

На месте происшествия работают правоохранители.

Ранее, 23 декабря, на юго-западе Москвы 45-летний мужчина вытолкнул малознакомую девушку из окна пятого этажа. Ее госпитализировали. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство»).