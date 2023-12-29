Карантин по бруцеллезу ввели в Оренбургской области

Неблагополучный пункт по заболеванию бруцеллезом зарегистрировали в Оренбургской области. Об этом сообщает РИА «Оренбуржье» со ссылкой на региональное управление Россельхознадзора.

Заболевание диагностировали у скота на территории Струковского сельсовета. Специалисты отмечают, что бруцеллез сопровождается лихорадкой, поражением сосудистой и нервной систем, а также опорно-двигательного аппарата.

Жителям региона напоминают, что покупать мясо следует только в установленных местах. Кроме того, нельзя пить сырое молоко и употреблять необработанное термически мясо.

В середине декабря карантин по африканской чуме свиней ввели в Пензенской области. Местным жителям запрещен убой, ввоз и вывоз животных, а также заготовка кормов и охота.