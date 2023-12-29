Особый противопожарный режим ввели в Приангарье до конца новогодних праздников

На территории Иркутской области до конца новогодних праздников введен особый противопожарный режим (ОПР). Об этом сообщает региональное правительство.

«В целях обеспечения безопасности жизнедеятельности населения Иркутской области, в связи с повышением пожарной опасности в период новогодних и рождественских праздников, в регионе с 08:00 29 декабря 2023 года до 08:00 10 января 2024 года вводится особый противопожарный режим», — говорится в сообщении властей.

Как уточняет ИА IrkutskMedia, постановление о введении ОПР подписал председатель правительства региона Константин Зайцев.

Во время действия режима вводится запрет на запуск пиротехники вне специально отведенных площадок. По данным МЧС, на сегодняшний день в Приангарье насчитывается 134 официально разрешенных места для запуска фейерверков, 55 из них расположены в Иркутске.

20 декабря врач-хирург медицинской компании «СберЗдоровье» Сергей Хрипков назвал «Известиям» самые частые травмы, которые получают люди в период новогодних праздников. По его опыту, это ожоги, полученные в результате неосторожного использования пиротехники, а также травмы вследствие падения и ушибы.