Три человека пострадали в массовом ДТП на трассе в Омской области

Два легковых автомобиля столкнулись с грузовой «Газелью» на трассе в Омской области. Травмы получили три человека, в том числе двое детей.

Авария произошла на дороге Омск – Русская Поляна. По данным Госавтоинспекции, 64-летняя женщина — водитель автомобиля Toyota Camry совершила выезд на встречную полосу и допустила столкновение с машиной Geely, которой управлял 38-летний мужчина. После удара вторая иномарка врезалась в «Газель». Об этом пишет ИА «Омскрегион».

Травмы получили пассажиры Geely — годовалая девочка, 13-летний мальчик и 30-летняя женщина. По факту ДТП проводится проверка.

В Оренбургской области снегоход на большой скорости врезался в легковой автомобиль. Травмы получили два человека.