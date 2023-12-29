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Ликсутов рассказал о росте популярности новых сервисов в столичном транспорте

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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За 2023 год пассажиры столичного транспорта более 3,5 млн раз активировали баланс карты «Тройка» на валидаторах в автобусах, трамваях и электробусах после пополнения онлайн. Это на 65,5% больше, чем в прошлом году, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

По словам Ликсутова, новые сервисы, которые вводятся для удобства жителей и гостей столицы, становятся все популярнее. Так, в 2023 году пассажиры чаще совершали бесплатные пересадки между маршрутами наземного транспорта — более 6,6 млн раз за этот год, что больше прошлогоднего показателя на 2,5%.

«Благодаря карте „Тройка“ поездки по городу становятся выгоднее. Уже более 2 лет для пассажиров действует бесплатная пересадка на наземном транспорте, а также возможность активировать удаленное пополнение карты „Тройка“ на любом из более чем 30 тыс. валидаторов. Мы делаем городской транспорт комфортнее и доступнее по поручению мэра Москвы Сергея Собянина», — сообщил Максим Ликсутов.

Сервис по активации удаленного пополнения карты «Тройка» с помощью валидаторов заработал на всех маршрутах наземного городского транспорта в начале 2022 года. Теперь пассажиры автобусов, электробусов и трамваев могут активизировать функцию удаленного пополнения.

Сервис бесплатных пересадок также действует на всех маршрутах наземного городского транспорта. Чтобы воспользоваться сервисом, нужно привязать «Тройку» в личном кабинете приложения «Метро Москвы» и «Московский транспорт». Бесплатные пересадки активируются в течение 24 часов. С момента оплаты проезда совершить пересадку или снова воспользоваться тем же маршрутом можно в течение 90 минут. Чтобы пересадка была зафиксирована, необходимо повторно приложить карту к валидатору. Деньги с «Тройки» при этом не спишутся.

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