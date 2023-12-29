Постпред заявил об «испорченности» политики Австрии в отношении России

Политика австрийских властей в отношении России «заметно испортилась», руководство страны пытается создать трудности путем задержек в выдаче въездных виз российским дипломатам. Об этом 29 декабря заявил в интервью «РИА Новости» постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

«Что касается австрийских властей, то их политика заметно испортилась. Они пытаются создавать трудности путем задержки въездных виз. А к нам, естественно, люди из Москвы едут на заседания различных органов ООН», — указал он, добавив, что австрийцы в данном вопросе «пошли по американскому пути».

Постпред добавил, что Вена прежде «очень дорожила своей репутацией», однако сейчас австрийские власти «дорожат в меньшей степени».

При этом, по мнению Ульянова, по отношению к русским австрийцы отличаются радушием и гостеприимством, а массовых антироссийских настроений в стране не наблюдается. Кроме того, случаи негативного отношения со стороны местных жителей к россиянам малочисленны, носят «единичный характер».

Постпред также отметил, что Австрия при всем множестве действующих в стране международных организаций издавна славилась духом консенсуса, но сегодня от него «мало что осталось».

«Хотя страны, в том числе и многие западные, по этому поводу переживают. Все-таки жить дружно — это лучше, чем враждовать», — подытожил Ульянов.

Ранее, 27 декабря, посол РФ в Вене Дмитрий Любинский заявил, что за последние месяцы против российских объектов в Австрии неоднократно совершались акты вандализма. По его словам, «своей оголтелой политикой» Австрия потеряла вес в глазах РФ и «похоронила» имидж непредвзятого посредника в международных конфликтах.

В ходе того же интервью посол заявил, что нынешнее состояние российско-австрийских отношений на первый взгляд не может устраивать ни одну из сторон. Вместе с тем дипломат указал на то, что Россия никогда не закрывает двери для диалога.