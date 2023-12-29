Курс евро на Мосбирже опустился ниже 99 рублей впервые с 20 декабря
Курс евро на Московской бирже опустился ниже 99 рублей впервые с 20 декабря, свидетельствуют данные на сайте площадки.
По состоянию на 12:07 евро торговался по 98,9625 рублей. Курс европейской валюты снизился на 66 копеек. Спустя 2 минуты курс евро составлял 99,05 рублей.
Накануне, 28 декабря, курс евро опустился ниже 100 рублей.
Ранее, 21 декабря, Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов сделал прогноз о курсе рубля на ближайшее время. По его мнению, резкого ослабления рубля не предвидится, если не произойдет каких-либо форс-мажорных ситуаций.
Кроме того, аналитики брокера «ВТБ Мои инвестиции» 13 декабря сообщили, что в декабре-январе доллар будет торговаться в диапазоне 87–92 рублей.