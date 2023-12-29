Автопарк тамбовских школ и больниц обновили на 229 млн рублей

В Тамбовскую область прибыли новые школьные автобусы и машины скорой помощи. Ключи от них глава региона Максим Егоров передал руководителям муниципалитетов, главным врачам больниц и директорам школ.

Как уточняет ИА «ОнлайнТамбов.ру», каждый год из федерального бюджета выделяются средства на обновление автопарка школ и больниц. Тамбовская область получила на эти цели 229,2 млн рублей и закупила 49 школьных автобусов и 13 машин скорой помощи.

На машины поместили наклейки «Дети Тамбовщины» и «Служба здоровья», чтобы транспорт был узнаваем по всей стране, отметил глава региона.

Ранее сообщалось, что в Рязань поступила партия из 10 новых автобусов, предназначенных для перевозки школьников. В ноябре регион уже получил партию из 32 школьных автобусов. В прошлом учебном году между муниципалитетами распределили 99 новых автобусов.