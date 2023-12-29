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Памфилова заявила о возможности России стать сильнее

Памфилова: чем успешнее пройдет президентская кампания, тем РФ будет сильнее
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Фото: ТАСС/Михаил Терещенко
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Чем успешнее в России пройдет президентская кампания, тем сильнее будет страна, заявила в пятницу, 29 декабря, в ходе заседания комиссии глава Центризбиркома Элла Памфилова.

«Чем успешнее пройдет кампания для всех нас, тем сильнее мы будем. Каждый кандидат может действительно внести очень большую пользу», — сказала она.

Также Памфилова пожелала успеха всем претендентам на должность президента.

Накануне глава ЦИК Памфилова заявила, что документы в Центризбирком для участия в выборах президента России подали восемь кандидатов от партий и шесть самовыдвиженцев. По ее словам, на самовыдвижение претендовали 24 кандидата, но комиссия получила документы от шести.

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До этого, 26 декабря, она сообщила, что число претендентов на выдвижение кандидатами в президенты России превысило 30 человек. При этом, по мнению Памфиловой, степень конкуренции зависит не столько от количества кандидатов, сколько от их качества.

В тот же день в ЦИК заявили, что на данный момент документы получены от восьми кандидатов из 33, выдвинутых политическими партиями или группами избирателей на участие в выборах президента РФ. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков указал на то, что рост числа желающих принять участие в предстоящих выборах президента объясняется стремлением граждан, на которое у них есть право.

18 декабря российский лидер Владимир Путин подал документы в ЦИК для участия в выборах президента РФ в качестве самовыдвиженца. На съезде «Единой России» в Москве партия единогласно поддержала его кандидатуру. В поддержку самовыдвижения действующего лидера РФ официально зарегистрировалось более 700 человек при 500 необходимых.

Выборы президента России в 2024 году будут длиться три дня. Голосование состоится в период с 15 по 17 марта.

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