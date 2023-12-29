Пожилой автомобилист сбил пешехода в Корсакове и скрылся с места ДТП
В Корсакове (Сахалинская область) пожилой водитель иномарки сбил женщину-пешехода и скрылся с места ДТП. Об этом сообщает региональное УГИБДД.
Наезд произошел 28 декабря на улице Окружной в районе дома 7а. По данным Госавтоинспекции, автомобиль Toyota Hiace Regius сбил 69-летнюю женщину, которая пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
В результате наезда пенсионерка получила различные травмы. Водитель с места происшествия скрылся, но вскоре его личность была установлена. Им оказался 74-летний мужчина, уточняет ИА SakhalinMedia.
По факту ДТП организована проверка. Все обстоятельства устанавливаются.
28 декабря на трассе Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов водитель Mazda CX-5 сбил 85-летнего мужчину, переходившего автодорогу. Пешеход погиб.