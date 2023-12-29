СПБ Биржа возобновила торги после технического сбоя

СПБ Биржа возобновила организованные торги ценными бумагами днем в пятницу после технического сбоя, 29 декабря сообщил сайт торговой площадки.

«Организованные торги ценными бумагами возобновятся в 11:15. Настоящим участники торгов вправе отзывать поданные ранее заявки», — уточняется в сообщении.

О приостановке операций СПБ Биржа сообщила утром в пятницу. Торги были приостановлены в 07:50 мск.

СПБ Биржа была основана в 1997 году. До 2 июля 2021 года она называлась «Санкт-Петербургская биржа».

Ранее, 19 декабря, руководитель управления развития клиентского сервиса ФГ «Финам» Дмитрий Леснов рассказал «Известиям», что контакты управления по контролю за зарубежными активами министерства финансов США (OFAC) с СПБ Биржей настраивают на позитивный исход решения вопроса по разблокировке ее активов.

По его словам, у торговой площадки нет трудностей в налаживании контактов с иностранными контрагентами. Но им пока недостаточно той лицензии, которая ранее была выдана OFAС, чтобы разблокировать активы инвесторов. Поэтому СПБ Биржа ведет активный диалог с OFAC.

В тот же день СПБ Биржа сообщила, что согласовала стратегию разблокировки активов участников торгов и их клиентов.

OFAC ввело санкции против СПБ Биржи 2 ноября текущего года. В результате иностранные контрагенты приостановили взаимодействие с торговой площадкой.