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Еще один новый сельский ФАП открыли в Новосибирской области

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В Карасукском районе Новосибирской области открыли еще один новый фельдшерско-акушерский пункт (ФАП). Об этом сообщает пресс-служба регионального минздрава.

Пункт возвели на территории села Троицкое, в котором проживают 500 человек. В здании обустроены фельдшерский, акушерский, процедурный кабинеты, санитарно-бытовая комната.

Как уточняет Sib.fm, ранее жители населенного пункта получали медпомощь в ветхом здании старого ФАПа, затем медиков разместили в приспособленных помещениях. Новое здание фельдшерско-акушерского пункта возвели в рамках федерального проекта модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта «Здравоохранение».

По данным минздрава, это уже третий ФАП, возведенный в Карасукском районе региона по нацпроекту.

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