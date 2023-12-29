Еще один новый сельский ФАП открыли в Новосибирской области
В Карасукском районе Новосибирской области открыли еще один новый фельдшерско-акушерский пункт (ФАП). Об этом сообщает пресс-служба регионального минздрава.
Пункт возвели на территории села Троицкое, в котором проживают 500 человек. В здании обустроены фельдшерский, акушерский, процедурный кабинеты, санитарно-бытовая комната.
Как уточняет Sib.fm, ранее жители населенного пункта получали медпомощь в ветхом здании старого ФАПа, затем медиков разместили в приспособленных помещениях. Новое здание фельдшерско-акушерского пункта возвели в рамках федерального проекта модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта «Здравоохранение».
По данным минздрава, это уже третий ФАП, возведенный в Карасукском районе региона по нацпроекту.