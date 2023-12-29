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Два человека пострадали в ДТП со снегоходом в Оренбургской области

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Снегоход врезался в легковой автомобиль на улице в Бузулуке (Оренбургская область). Два человека получили травмы.

Авария произошла на улице 20 Линия. По данным РИА «Оренбуржье», снегоход без регистрационных номеров врезался в машину Chevrolet Cobalt. Очевидцы отмечают, что перед ДТП снегоход развил большую скорость.

34-летний мужчина и 13-летний подросток, которые ехали на снегоходе, были без мотошлемов. Мальчик обратился в больницу с ушибом коленного сустава, он был отпущен домой. Мужчину госпитализировали, уточняет «Урал56.Ру».

В отношении водителя снегохода составлены административные материалы за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения, управление транспортным средством без прав и отсутствие страховки.

В Забайкальском крае легковой автомобиль столкнулся с фурой на трассе Иркутск — Чита. В результате ДТП погибли две пассажирки иномарки. Водитель легковушки и два пассажира госпитализированы.

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