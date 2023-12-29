Пять человек спасли при пожаре в девятиэтажке в Хабаровске

В Хабаровске при пожаре в многоквартирном девятиэтажном доме спасены пять человек. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России.

Пожар произошел утром 29 декабря на улице Ворошилова, 40. В квартире на втором этаже горели домашние вещи на кухне и в коридоре.

«Самостоятельно из квартиры этажом выше до приезда подразделений вышли трое детей, звенья газодымозащитной службы спасли с помощью спасустройств пять человек, из них двое детей», — говорится в сообщении МЧС.

Площадь возгорания составила 20 кв. м, уточняет ИА AmurMedia. Погибших и пострадавших нет. В тушении были задействованы 12 человек и три единицы техники.

28 декабря сообщалось, что пожарные МЧС России спасли трех домашних животных из пожара в Смоленске. Возгорание случилось в одной из квартир пятиэтажного дома, его площадь составила 2 кв. м.