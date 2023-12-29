Несовершеннолетний водитель сбил пенсионерку в Иркутской области

В Аларском районе Иркутской области несовершеннолетний водитель легкового авто сбил пожилую женщину. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

Авария произошла вечером 28 декабря в селе Аляты. Предварительно установлено, что 17-летний водитель «ВАЗ», сдавая назад, врезался в стоящий автомобиль Toyota Sprinter. В результате пострадала 66-летняя женщина, которая в этот момент выходила из салона иномарки. Ее доставили в больницу.

Как уточняет ИА IrkutskMedia, по факту ДТП правоохранительные органы проводят проверку, в рамках которой действиям законного представителя подростка будет дана правовая оценка. Все обстоятельства устанавливаются.

28 декабря на трассе Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов водитель Mazda CX-5 сбил 85-летнего мужчину, переходившего автодорогу. Пешеход погиб.