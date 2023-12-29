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Минэнерго сохранило прогноз роста энергопотребления по итогам 2023 года

Шульгинов: сохранен прогноз Минэнерго по росту энергопотребления в 2023 году
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Рост энергопотребления в стране по итогам 2023 года может составить 1,4%, сообщил 29 декабря журналистам министр энергетики Николай Шульгинов, Минэнерго сохранило этот прогноз.

«Минэнерго не пересматривает прогноз энергопотребления по итогам года. Ожидаемый рост — 1,4%», — отметил он.

Говоря об уровне добычи нефти, Шульгинов подчеркнул, что по итогам года он составит 523 млн т или немного меньше.

Ранее, 27 декабря, вице-премьер Александр Новак отметил, что потребление электроэнергии в 2023 году выросло на 4%. Экономика страны растет, несмотря на санкции недружественных государств, добавил он.

Ранее, 25 декабря, президент РФ Владимир Путин заявил, что валовой внутренний продукт (ВВП) России по итогам 2023 года вырастет на 3,5%. В октябре президент отметил, что Россия реализует все свои планы развития, ни от чего не отказываясь. Он отметил, что ситуация в российской экономике устойчивая.

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Как напоминает «Газета.Ru», в январе 2023 года он отмечал, что энергопотребление в России выросло на 1,5% в 2022 году по сравнению с годом ранее. А ее производство за тот же период увеличилось на 0,7%.

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