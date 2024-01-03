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Количество слушателей курсов в детских технопарках Москвы выросло в полтора раза

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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В 2023 году мероприятия в детских технопарках столицы посетили больше 200 тысяч человек, сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Это на 20 процентов больше, чем в предыдущем году. Число слушателей долгосрочных курсов продолжительностью 36 часов и более выросло почти в полтора раза и достигло 9,8 тысяч человек.

«Сегодня в Москве работают 21 детский технопарк и свыше 330 площадок профориентации. Их востребованность из года в год растет. С момента открытия первой такой организации в программах обучения, мастер-классах и других проектах приняли участие 730 тысяч горожан», — отметила Наталья Сергунина.

В столичных технопарках юные москвичи знакомятся с перспективными техническими и творческими специальностями, изучают азы программирования, дизайна, анимации, создают свои первые инновационные продукты, рассказала Наталья Сергунина. Технопарки столицы предлагают посетителям больше 400 программ подготовки по 47 направлениям. Среди них — естественные науки, информационные технологии, виртуальная и дополненная реальность, промышленный дизайн и архитектура, радиоэлектроника, био- и нанотехнологии, авто- и авиамоделирование, геоинформатика и многое другое.

«В прошлом году около 1,3 тысячи слушателей детских технопарков приняли участие в городских, всероссийских и международных конкурсах, 168 из них заняли первые места. Высокие результаты позволяют талантливым ребятам получить дополнительные баллы к ЕГЭ», — уточнила Наталья Сергунина.

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