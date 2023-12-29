Власти штата Мэн отказали Трампу в допуске до праймериз

Власти штата Мэн не допустят бывшего президента США Дональда Трампа до предварительных выборов в регионе, сообщило в четверг, 28 декабря, сообщило агентство UPI.

Секретарь штата Шенна Белоуз выразила возражение против заявки Трампа на включение в бюллетень для голосования на первичных выборах республиканцев в Мэн. По ее словам, он не должен иметь права участвовать в соответствии с 14-й поправкой к Конституции.

Трамп требует, чтобы Беллоуз взяла самоотвод от решения о его праве участвовать в голосовании. Указывается, что госсекретарь «проявила личную предвзятость», когда описывала события 6 января 2021 года как насильственное восстание и заявляла, что Трампу необходимо было объявить тогда импичмент.

6 января 2021 года сторонники Трампа ворвались в здание конгресса, чтобы воспрепятствовать утверждению итогов прошедших в ноябре 2020 года выборов главы государства, на которых одержал победу действующий американский лидер Джо Байден. В результате беспорядков погибли пять человек. Федеральное бюро расследований возбудило более 160 уголовных дел.

26 декабря Верховный суд штата Мичиган отклонил иск о недопуске экс-президента Дональда Трампа к выборам главы государства в следующем году. Судья указал, что государственный секретарь штата не имеет полномочий в проверке правомочности первичных кандидатов в президенты.

Ранее, 20 декабря, Верховный суд штата Колорадо запретил Дональду Трампу принять участие в местных праймериз, так как суд постановил, что Трамп причастен к подстрекательствам к штурму Капитолия в 2021 году.

Очередные, 60-е по счету президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. В августе-сентябре должны пройти съезды партий, на которых официально будет утверждено по одной кандидатуре от каждой партии. Заключительным этапом станет ноябрьское голосование.