Томские власти по просьбе жителей не будут рубить маньчжурские орехи

Власти Томска прислушались к просьбам местных жителей и решили не вырубать два маньчжурских ореха, растущих у школы №34. Об этом рассказали РИА «Томск» в городском департаменте дорожной деятельности и благоустройства.

Вырубку двух деревьев на территории школы согласовали ранее члены ландшафтной комиссии. Экоактивисты утверждают, что деревьям более 50 лет, они плодоносят и памятны для многих жителей. Необходимость в вырубке возникла из-за строительства второй спортивной площадки в рамках капитального ремонта школы.

По словам представителей ведомства, члены комиссии не раз выезжали на место и смотрели, что целесообразнее — оставить деревья или построить спортивную площадку. В итоге решили не рубить деревья, так как у них огромная история, а строительство второй площадки приведет к удорожанию капремонта и может помешать реализации проекта.