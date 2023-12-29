В Московской области загорелся склад

В Московской области произошел пожар на складе. Об этом 29 декабря сообщило МЧС России в Telegram-канале.

По данным ведомства, загорелось здание склада и материалы в нем. Площадь пожара составила 350 кв. м. В тушении задействованы 18 человек и пять единиц техники.

По информации «Известий», загорелся склад предприятия «Делан» в Егорьевске.

12 декабря сообщалось о пожаре на складе в подмосковном городском округе Пушкинский. Огонь охватил 2,8 тыс. кв. м помещения. Позднее возгорание ликвидировали, о пострадавших не сообщалось.