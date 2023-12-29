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Asia Times заявила о поражении ВСУ по всей линии соприкосновения

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Фото: REUTERS/Viacheslav Ratynskyi
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) терпят поражения почти по всей линии фронта. Об этом 29 декабря написала газета Asia Times.

«На поле боя украинская армия терпит поражения. Неудачи наблюдаются почти повсюду вдоль линии соприкосновения», — говорится в статье.

Издание заявляет, что в скором времени ВСУ ждет крах. В этом случае США заставят украинское руководство пойти на переговоры с Россией или устроят государственный переворот.

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25 декабря министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину об освобождении Марьинки. Он сообщил, что штурмовые отряды группировки «Юг» взяли город в ходе активных наступательных действий.

Президент заявил, что со взятием Марьинки российская армия отодвигает боевые подразделения ВСУ от Донецка. Кроме того, освобождение города позволяет Вооруженным силам (ВС) РФ выйти на оперативный простор, добавил российский лидер.

До этого, 20 декабря, губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что организованное военное сопротивление Украины может закончиться уже весной. Он отметил, что в украинской армии не осталось националистических батальонов и большее количество военнослужащих составляют девушки и подростки.

19 декабря бывший депутат Верховной рады Игорь Лапин признал, что провал Вооруженных сил Украины привел к отчаянию жителей страны, потому что власти в Киеве внушили им ложные надежды. По словам экс-депутата, украинское население поверило в захват Крыма украинской армией, однако неудавшееся контрнаступление ВСУ привело к тяжелым потерям. Вдобавок помощь Запада значительно сократилась, тогда как антироссийские санкции не принесли ожидаемого эффекта, добавил Лапин.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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