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WP: Украина сдержанно приняла последний пакет военной помощи от США

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Украина приняла последний в 2023 году пакет военной помощи США со «сдержанной благодарностью», сообщила в четверг, 28 декабря, газета The Washington Post.

В материале отмечается, что выделенная помощь Вашингтона Киеву в размере $250 млн предназначена, чтобы только «продержаться еще некоторое время».

Заместитель председателя комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев счел, что данный транш не поможет «изменить ситуацию на поле боя» в пользу Украины.

«Этот небольшой пакет помощи является для нас свидетельством того, что с поддержкой Украины со стороны США есть проблемы», — указал он.

Чернев добавил, если конгресс США не одобрит выделение новой поддержки, то уже в январе социальные выплаты в стране окажутся под угрозой, а зарплата украинцев снизится.

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Вашингтон предоставил Украине новый пакет помощи на сумму до $250 млн 27 декабря. В него вошли средства противовоздушной обороны, противотанковые ракеты, снаряды для артиллерии и другое.

На следующий день Чернев заявил, что Киев будет терять территории, если не получит военную помощь от Вашингтона. По его словам, некоторые солдаты и командиры украинской армии заявили, что дефицит заставил их свернуть операции и перейти к оборонительной стратегии.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины с началом спецоперации РФ по защите Донбасса, о которой Россия объявила 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято президентом РФ Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе из-за агрессии украинских войск.

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