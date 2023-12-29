СПБ Биржа возобновит торги ценными бумагами после техсбоя

Санкт-Петербургская биржа возобновит торги ценными бумагами после технического сбоя. Об этом 29 декабря сообщила пресс-служба биржи.

«Организованные торги ценными бумагами возобновятся в 11:15. Настоящим участники торгов вправе отзывать поданные ранее заявки», — говорится в сообщении.

О приостановке работы СПБ Биржи сообщалось ранее в этот день, в 07:50. Причиной был назван технический сбой.

Ранее, 19 декабря, торговая площадка сообщила, что согласовала стратегию разблокировки активов участников торгов и их клиентов.

В тот же день руководитель управления развития клиентского сервиса ФГ «Финам» Дмитрий Леснов рассказал «Известиям», что управление по контролю за зарубежными активами министерства финансов США (OFAC) активно коммуницирует с СПБ Биржей.

OFAC ввело санкции против СПБ Биржи 2 ноября текущего года. В результате иностранные контрагенты приостановили с ней взаимодействие. 7 ноября заместитель главы Министерства финансов РФ Алексей Моисеев заявил, что введение таких санкций показывает опасность инвестиций россиян в иностранные ценные бумаги.