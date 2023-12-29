Правительство работает над упрощением визового режима с дружественными странами

Правительство РФ прорабатывает либерализацию визового режима с дружественными странами. Об этом 29 декабря заявил в интервью «РИА Новости» вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

«На правительственном уровне прорабатывается вопрос дальнейшей либерализации визового режима с дружественными государствами. Но прежде всего мы стараемся создать все условия, чтобы как можно больше гостей приезжало к нам», — сказал он.

При этом, по словам Чернышенко, у России имеется огромный потенциал для развития туризма, поскольку в стране есть разные климатические зоны, уникальные туристические маршруты, а также памятники культуры и архитектуры.

Вице-премьер РФ также напомнил, что по итогам стратегической сессии по вопросам развития туристической отрасли премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным был одобрен список 17 приоритетных стран, с которыми необходимо продвигать сотрудничество. Ими стали Китай, Турция, Индия, Вьетнам, Таиланд, Египет.

«По итогам 11 месяцев текущего года мы приняли порядка 7,7 миллиона иностранных граждан, в основном это туристы из Казахстана, Китая, Узбекистана, Таджикистана, Армении, Монголии, Беларуси и Азербайджана», — добавил Чернышенко.

Ранее, 15 декабря, результаты исследования сервиса «Яндекс Путешествия» показали, что спрос на авиаперелеты в Королевство Таиланд увеличился на 156%. Аналитики связывают рост спроса российских туристов на поездки в Таиланд с возобновлением интереса к международным путешествиям в целом и запуском более доступных транзитных перелетов в юго-восточную Азию через Китай.