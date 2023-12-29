Кличко: в Киеве утром 29 декабря произошли взрывы, работает ПВО

Взрывы произошли утром в украинской столице, сообщил в пятницу, 29 декабря, мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

Он проинформировал о работе противовоздушной обороны (ПВО) в городе.

«Снова взрывы в столице. Интенсивно работает ПВО. Находитесь в укрытиях!» — написал Кличко.

Данную информацию подтвердило издание «Общественное» в Telegram-канале. Там также сообщили о взрывах в Одессе, Харькове и Хмельницкой области.

Позднее Кличко сообщил о повреждении здания станции метро «Лукьяновская». По его словам, она работает как укрытие, поезда проходят ее без остановки.

Кроме того, очевидцы сообщили о взрывах в районе военного завода «Артем» неподалеку от «Лукьяновской».

В Минобороны РФ данную информацию не комментировали.

В данный момент на территории всей Украины объявлена воздушная тревога. Сообщалось о взрывах во Львове. Такие же звуки раздавались в Харькове и Черкесах. Мэр Харькова Игорь Терехов информировал о шести взрывах.

Вооруженные силы РФ начали наносить удары по критическим объектам украинской инфраструктуры с 10 октября прошлого года. Как отметил тогда президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.