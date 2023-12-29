Больше 40 рейсов автобусов отменили в Челябинской области из-за метели

Больше 40 рейсов междугородних автобусов отменили в Челябинской области из-за неблагоприятных погодных условий. В регионе отмечается метель.

По данным диспетчерской автостанции «Южные ворота», пассажиры не смогли уехать в Миасс, Магнитогорск, Златоуст, Уфу и другие города. Об этом пишет ИА «Ура.ру». Кроме того, из-за непогоды действовали ограничения для грузовиков и пассажирского транспорта на трассе М-5 «Урал».

26 декабря в Челябинске за сутки выпало больше месячной нормы осадков. К расчистке улиц привлекли 250 единиц техники и 572 рабочих. Синоптики предупредили, что снегопады и сильный ветер также ожидаются в течение суток 29 декабря. Порывы ветра будут достигать 18 м/с.