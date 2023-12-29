Актер Бикович тайно женился на беременной девушке

Актер Милош Бикович тайно женился на своей беременной девушке, сербской модели Иване Малич. Об этом 29 декабря рассказал актер Иван Охлобыстин.

«Милош — настоящий православный человек. У него очень серьезное отношение к женщине. Он сейчас женился, слава Богу. У него прекрасная жена. Еще Милош высокий профессионал и понимает суть русской культуры», — заявил он газете «Аргументы и факты».

Сам Бикович не сообщал о женитьбе на сербской модели.

До этого, 17 сентября, сербский актер сообщил, что пара ждет ребенка. При этом он отметил, что не хотел сообщать об этом публично, но сделал это из-за преследования папарацци.

В России Бикович получил известность благодаря своими ролями в кинолентах «Холоп», который был самым кассовым фильмом постсоветского периода, «Лед», «Отель «Белград», «Духлесс-2», «Балканский рубеж», «Солнечный удар», сериалах «Отель «Элеон», «Магомаев» и др.

24 февраля 2021 года на официальном интернет-портале правовой информации был опубликован указ президента РФ Владимира Путина о принятии в российское гражданство Биковича.