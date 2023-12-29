СПБ Биржа приостановила торги ценными бумагами, сообщается 29 декабря на сайте торговой площадки.

Причиной приостановки назван технический сбой. Он произошел в 07:50.

«Причины технического сбоя выясняются», — сказано в сообщении.

О времени возобновления торгов сообщат дополнительно, уточнили в СПБ Бирже.

В ноябре управление по контролю за зарубежными активами министерства финансов США (OFAC) ввело санкции против СПБ Биржи. В результате иностранные контрагенты приостановили взаимодействие с ней. В свою очередь, заместитель главы Минфина РФ Алексей Моисеев заявил, что введение таких санкций показывает опасность инвестиций россиян в иностранные ценные бумаги.

Руководитель управления развития клиентского сервиса ФГ «Финам» Дмитрий Леснов 19 декабря рассказал, что факт того, что OFAC активно коммуницирует с СПБ Биржей, настраивает на позитивный исход решения вопроса по разблокировке ее активов.

Он отметил, что у торговой площадки нет трудностей в налаживании контактов с иностранными контрагентами. Но им пока недостаточно той лицензии, которая ранее была выдана OFAС, чтобы разблокировать активы инвесторов. Поэтому СПБ Биржа ведет активный диалог с данным ведомством.

Тогда же СПБ Биржа сообщила, что согласовала стратегию разблокировки активов участников торгов и их клиентов.