Карантин ввели в противотуберкулезном диспансере в Салехарде

Руководство противотуберкулезного диспансера в Салехарде ввело карантин в связи с растущей заболеваемостью гриппом и ОРВИ в регионе. Посещение пациентов в стационарах запрещено.

Противоэпидемические меры принимаются во всех подразделениях диспансера. Об этом ИА «Ура.ру». Карантин продлится до особого распоряжения.

В департаменте здравоохранения отмечают, что соблюдение масочного режима обязательно во всех медицинских учреждениях Ямало-Ненецкого округа. Решение о карантине каждое учреждение может принимать самостоятельно в зависимости от эпидемиологической обстановки.

В Оренбурге из-за ОРВИ на время приостановили проведение профилактических осмотров в детских поликлиниках. Также принято решение временно перевести колл-центр на круглосуточный режим работы. Ночные дежурства ввели для неотложной помощи. При необходимости врачи выезжают на дом к детям с высокой температурой.