В Красноярском крае трех человек лишили гражданства РФ за преступления
Трех жителей Красноярского края лишили российского гражданства за преступления, связанные с оборотом наркотиков. Данная мера впервые применяется в регионе, сообщили 29 декабря журналистам в региональном главке МВД.
Как уточнил представитель ведомства, гражданства лишились трое мужчин 1976, 1994, 2001 годов рождения, они являются выходцами из Таджикистана и Киргизии и не связаны между собой.
После отбывания наказания все трое обязуются покинуть территорию РФ.
Ранее, 27 декабря, сообщалось, что жителей нескольких регионов России лишили обретенного гражданства РФ за совершение преступлений. Так, соответствующие решения вынесены региональными управлениями МВД в Москве, Подмосковье, Тверской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области.